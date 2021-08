Hijskranen waaien in elkaar, Hardenbergse buurt slaat alarm

Syrische statushou­der Janda blij met ‘1000 kansen’ in Hardenberg: route naar studie en werk

29 juli Janda Mohammad (35) mag trots zijn op zichzelf. Na de zomer begint ze in Hardenberg aan de mbo4-opleiding sociaal werk. In Syrië was ze ict-docent, maar ze werkt liever met mensen dan met computers. In het vluchtelingenkamp in Irak bood ze al psychische hulp aan lotgenoten. Dankzij het Overijsselse project ‘1000 kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’ kan ze werken aan haar toekomst.