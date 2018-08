Hilversumse eer voor piratenzender Radio Olympia

Strawberry Fields Festival brengt leven in de Dedems­vaart­se brouwerij

18 augustus De tweede editie van Strawberry Fields Festival, dat vorig jaar nog Roots&Boots heette, belooft op zondag 26 augustus veel spektakel. De organisatie wil het gemeentepark in Dedemsvaart op zijn kop zetten, vertelt Laura Bults van gitaarwinkel The Fellowship of Acoustics B.V., een van de organisatoren.