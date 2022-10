Hoe ingewikkelde jeugd voor Schuineslootse amazone Graman (36) uitmondt in debuut bij Military van Boekelo

Gerrit Snippe (92) zag bommenwer­per in Dedems­vaart crashen: ‘Dat vergeet je nooit meer’

Gerrit Snippe (92) reageerde emotioneel op het verhaal in de Stentor over het bezoek van nicht Kathy aan de plek waar haar oom Ernest in Dedemsvaart sneuvelde. Snippe had haar graag de hand geschud, als getuige van de crash van de Amerikaanse bommenwerper. Deze week bezocht hij nog één keer zelf de plek des onheils.

6:00