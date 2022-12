Hoe vonnist rechtbank in strafzaak Almelose kruisboogschutter?

Is Kenzo K. verantwoordelijk voor het doden van Zonund Kardanakyan (70) en Maral Dermovsesian (52) en het met een kruisboog beschieten van hulpverleners? Vanmiddag doet de rechtbank in Almelo uitspraak in de zaak van de Almelose kruisboogschutter.

De grote vraag is welk antwoord de Almelose rechters hebben gevonden op het dilemma dat de officier van justitie en de verdediging op tafel legden. Kan Kenzo K. verantwoordelijk worden gehouden voor de verschrikkelijke gebeurtenissen op vrijdag 17 september 2021? En zo ja, wat moet daar op volgen? Een lange gevangenisstraf, tbs met dwangverpleging, allebei of iets anders?

Dubbele moord

Volgens het Openbaar Ministerie is de 30-jarige K. schuldig aan een dubbele moord met een mes en probeerde hij daarna verpleegster Mariëlle en politieagenten om het leven te brengen met zijn kruisboog. Als het aan de officier lag zou hij levenslang eisen, maar omdat K. een psychose had hield de aanklager het bij 22 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.

De officier van justitie vertelde dat hij vindt dat K. niet volledig ontoerekeningsvatbaar is. Uit bepaalde handelingen bleek voor hem dat K. voor een deel wel bij zinnen was. Zo koos de Almeloër die dag bijvoorbeeld bewust uit verschillende wapens, zoals het mes en de kruisboog.

Na het neersteken van zijn onderbuurvrouw en haar nicht maakte hij het mes schoon. Hij verscheen op het balkon met de kruisboog. De man werd uiteindelijk door een lid van het arrestatieteam met een schot in de borst uitgeschakeld.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Daarmee legde het OM het rapport van het Pieter Baan Centrum naast zich neer. De onderzoekers concludeerden namelijk dat K. volledig ontoerekeningsvatbaar was. De man verkeerde maandenlang in een psychose. Met andere woorden, de daden van K. zijn hem niet aan te rekenen.

De onderzoekers schetsten in de rechtbank een beeld van een man die steeds agressievere teksten en filmpjes deelde in appgroepen en op websites. Zijn gebruik van lsd was volgens hen niet de oorzaak van zijn psychose, maar verergerden het wel.

Behandeling noodzakelijk

In dat geval zou hij geen celstraf moeten krijgen, maar bijvoorbeeld tbs met dwangverpleging. Dat is juridisch gezien geen straf maar een maatregel om iemand te behandelen voor zijn stoornis. De advocaat van K., Janbart Kalk zette in zijn pleidooi daar vol op in.

„Voor u zit een ernstig psychiatrische patiënt die dringend behandeling nodig heeft en niet een moordenaar of een crimineel die in koelen bloede en bij vol verstand iemand of meerdere mensen om het leven heeft gebracht”, zei hij tegen de rechters. Kalk vond de geëiste lange celstraf totaal niet passen bij tbs met dwangverpleging. De strafeis riep ook vragen op bij de bekende tbs-advocaat Job Knoester.

Geheugenverlies

K. zelf vertelde in de zittingszaal dat hij niets meer wist van 17 september 2021. Hij ontkende de feiten niet, maar kon het ook niet bekennen. De dag is een zwart gat in zijn geheugen. Een hoogleraar gespecialiseerd in geheugenverlies vond het uitzonderlijk en atypisch dat K. zich helemaal niets meer kan herinneren.

Voor de vele familieleden en vrienden van Zonund Kardanakyan (70) en Maral Dermovsesian (52) kan de straf niet hoog genoeg zijn. Het liefste zien zij K. voor de rest van zijn leven achter de tralies verdwijnen. Zij bleven verdrietig en boos achter met veel onbeantwoorde vragen. Waarom moesten juist hun moeder en tante dood?

Vrijdag om 13.15 uur geeft de rechtbank in Almelo antwoord op de juridische vragen en dilemma’s. Is K. schuldig, kan hij daarvoor worden gestraft of moet hij worden behandeld? De waarom-vraag zullen de rechters niet beantwoorden. Daarvoor moeten de nabestaanden en slachtoffers hun hoop vestigen op Kenzo K. zelf.

