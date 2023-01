Hoenders ontbreken op Dierenparade in Hardenberg: ‘Grootste overdekte kinderboerderij van het land’

Dierenpara­de Noordshow verhuist naar Hardenberg én vindt nieuwe plek op agenda

De kogel is door de kerk: Dierenparade Noordshow verhuist van Expo Assen naar Evenementenhal Hardenberg. En een geschikt plekje op de agenda is ook al gevonden. De grootste kleindierenshow van Nederland vindt in 2022, tot opluchting van andere organisaties in Enschede en Kampen, plaats op donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 januari.

