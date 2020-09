Hoezo saaie herfst? Alphonsuskerk Slagharen fleurt op met oogstdankfeest

,,Dit is de 23ste keer dat oogstdankvieringen worden gehouden in onze kerk. Daarbij laten we de bezoekers zien wat er allemaal groeit en bloeit op het land en in de natuur. Daar mogen we allemaal dankbaar voor zijn’’, vertelt Grady Mecklenfeld (76), coördinator van de bloemengroep van de katholieke kerk in Slagharen. De groep telt tien dames, in leeftijd variërend van 46 tot tachtig-plus. Zeven van hen brengen de kerk deze week in herfstsferen.