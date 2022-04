Hond dood bij aanrijding met veegwagen in Hardenberg: bazin naar ziekenhuis

Auto ramt lantaarn­paal en eindigt in sloot in Bergent­heim, bestuurder (25) vertrekt ‘in shock’

Een auto heeft in Bergentheim een lantaarnpaal geramd en is daarna in een sloot tot stilstand gekomen. De bestuurder van het voertuig was in eerste instantie nergens te bekennen, maar meldde zich later alsnog.

5 april