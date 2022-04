Hond overleden door aanrijding met veegwagen in Hardenberg: bazin naar ziekenhuis

Kisjeske­arls oefenen in Oud-Lut­ten en brengen al tien jaar een ‘Hulde an Normaal’

Vooraf leken het grote laarzen die gevuld dienden te worden toen tien jaar geleden enkele oud-leden van ‘Ja, Dat Zal’ besloten om de Kisjeskearls op te richten. Als ‘Hulde an Normaal’. ,,Wijzelf dachten aan één of hooguit twee keer per maand optreden”, zegt gitarist Gerwin Beuving in het nostalgische oefenhok in Oud-Lutten. En nu volgt er zaterdag zelfs een ‘jublieumconcert’ in De Krim.

13 april