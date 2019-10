Honden in Hardenberg mogen helpen om de straten weer veilig te maken

Terwijl menig Hardenberger met een dekentje op de bank kruipt, stappen hondenliefhebbers nog dapper over de straten van Hardenberg in de late uurtjes. Hierdoor zien ze dierenliefhebbers de donkere, Hardenbergse straten wat vaker dan andere inwoners. Door weer en wind, want de viervoeters moeten hoe dan ook uitgelaten worden. Ook Ria Kamphuis uit Baalderveld loopt elke avond met haar labrador Jovi. ,,We kregen het bandje van de wijkagenten, ze vertelden dat er veel ingebroken wordt. Nu is het volgens mij wel rustig, maar vorig jaar waren er wel veel inbraken hier.’’ Kamphuis vindt het een leuke actie. ,,Leuk dat ze dit zo doen, dat is wel goed. Je gaat wel opletten. Het is niet zo dat ik constant om me heen kijk of ik iets raars zie, maar soms valt je wel iets op. Dan kan ik bellen.’’