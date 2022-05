Hondenfokker in Bruchterveld wil af van dwangsom, gemeente vindt bedrijf illegaal: ‘Hond is geen agrarisch dier’

Balkbrug reageert positief op herinrich­tings­plan­nen centrum

Inwoners van Balkbrug zijn te spreken over de plannen voor de inrichting van het centrum. Maar wie gehoopt had meer duidelijkheid te krijgen over de toekomstige woningbouw, werd daarin teleurgesteld. De inloopavond in MFC Trefpunt trok enkele tientallen dorpsbewoners.

29 april