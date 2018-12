Honderden extra zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in Hardenberg

interview Mantelzor­gers in Hardenberg willen meer ondersteu­ning: ‘Ongemerkt cijfer je jezelf weg’

13 december Mantelzorgers in Hardenberg willen meer ondersteuning van de gemeente. Dat is de belangrijkste conclusie na vier bijeenkomsten waarbij in totaal 85 mantelzorgers met elkaar om tafel zaten om het beleid van de gemeente te bespreken. Wat is nu het plan? Vijf vragen aan Willemien Tuin, coördinator mantelzorgnetwerk Hardenberg.