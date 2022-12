Hoog aantal ijsongevallen in ziekenhuizen, behalve in Almelo: ‘Alle gips ligt hier nog op de plank’

De gladheid afgelopen dagen leidde tot een groot aantal ijsgevallen en drukte op de spoedeisende hulp. Zowel het MST in Enschede en het SKB in Winterwijk ervoeren drukte op de spoedeisende hulp. Het ZGT in Almelo vormt de grote uitzondering: daar was het niet drukker dan andere weekenden.

Het ijs nodigde velen in het weekend uit om de schaatsen onder te binden. Dat leidde tot prachtige plaatjes, veel ijspret, maar ook veel botbreuken. Van vrijdag tot en met zondag werd het natuurijs druk bezocht. Maar ook bij de ziekenhuizen kwamen veel bezoekers.

Zowel ongelukkig bij het schaatsen als glijpartijen op stoep of straat leidden tot veel botbreuken. Bij het Medisch Spectrum Twente was vooral sprake van kleinere fracturen, maar ook enkele ernstige ongevallen met letsel tot gevolg. Dat in Almelo relatief weinig gebeurde ligt waarschijnlijk aan de late komst van ijzel daar, zo vermoedt de woordvoerster. Het was er niet drukker dan anders op de spoedeisende hulp. „Alle gips ligt hier nog op de plank.”

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix had zo’n 20 procent meer bezoekers bij de spoedeisende hulp. Vooral op vrijdag en zaterdag was het drukker dan normaal, als gevolg van de gladheid. In totaal leidde de gladheid in Winterswijk tot zo’n 25 letsels. De gebroken pols kwam het vaakst voor maar ook gebroken bovenarmen, onderbenen, heupen, schouder uit de kom en hersenschudding.

De Nederlandse ziekenhuizen hadden goed geanticipeerd op de drukte door de Spoedeisende Hulp te bemensen met extra SEH-artsen & verpleegkundigen, traumachirurgen en gipsverbandmeesters. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging voor traumachirurgie. Ook hadden vrijwel alle ziekenhuizen de spoedoperatie capaciteit opgeschaald. Dat gebeurde door extra operatiekamers open te stellen en traumachirurgen, orthopedisch traumatologen, anesthesiologen, OK- en anesthesiemedewerkers dubbele diensten te laten draaien.

Veel botbreuken konden worden behandeld met een gipsverband, maar een flink aandeel moet de komende weken worden geopereerd. In het weekend zelf zijn landelijk al meer dan 1.000 mensen met spoed geopereerd. Dit waren veelal gebroken heupen of breuken die zo uit het lood stonden dat operaties niet uitgesteld konden worden. Gemiddeld werden er vrijdag, zaterdag en zondag 16 spoed trauma-operaties per ziekenhuis uitgevoerd, waar dat er normaal 2 tot 4 per weekend per ziekenhuis zijn. Enkele ziekenhuizen telden zelfs meer dan 35 operaties, waarbij sommige materialen voor het herstel van een gebroken heup zo goed als op waren. Er werden patiënten opgenomen voor acute operaties, maar ook voor hersenschuddingen of omdat zij zich thuis in het gips niet zouden redden.

Komende weken moeten traumachirurgen en orthopedisch traumatologen nog veel ongevalspatiënten behandelen aan botbreuken en begeleiden in hun gipsbehandeling of bij het herstel van hun operatie. Naar schatting moeten er nog 20 tot 40 geplande botbreukoperaties per ziekenhuis gebeuren. Zo’n operatie moet binnen twee weken na de breuk plaatsvinden. Daarvoor wordt andere geplande zorg afgeschaald. Zo moet blijvende invaliditeit waar mogelijk worden voorkomen. Voorzitter van de NVT, Jochem Hoogendoorn: „Iedereen komt aan de beurt: beter goed dan snel. Maar het is wel een behoorlijke extra hoeveelheid werk.”