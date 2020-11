Hoogtepunten en rust: ideale mix in dozijn wandelingen door Vechtdal

'Wandelen in het Vechtdal’ is een verzameling van twaalf afwisselende routes, die zijn uitgestippeld in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen. Het begint in het stadje Gramsbergen waarbij ook de Duitse grensplaats Laar wordt aangedaan, daarna gaat het stroomafwaarts langs de Vecht tot in Dalfsen. De wandelingen zijn rondes van 10 tot 20 kilometer, over zo min mogelijk asfalt, meestal op steenworp afstand van de Vecht. Een keer is er een bezoek aan de majestueuze Lemelerberg, en een uitstapje naar de Regge - die even voorbij Ommen uitmondt in de Vecht.