Hoop op terugkrijgen peperdure fiets vervliegt in Dedemsvaart, 'die van mij is allang in het buitenland’

Jan Neijeboer (75) moest eind vorig jaar voor een controle naar het ziekenhuis in Hardenberg. Hij zette zijn elektrische fiets op slot bij het ziekenhuis in Hardenberg. Toen hij terugkwam was de fiets weg. ,,Het was een fiets van 3000 euro. Gelukkig was de fiets verzekerd. Ik heb aangifte gedaan, maar diefstal was niet op de camerabeelden te zien. Dit is zo frustrerend.”