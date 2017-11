Hoosbui geschenk uit de hemel voor Hardenbergse waterspecialisten

Extreem weer. Het wordt meer en meer een zorg voor particulieren en gemeenten. Niet in de laatste plaats door verplichte stresstesten voor waterhuishouding in gemeenten en het nationale programma voor klimaatadaptatie. De zoektocht naar oplossingen voor problemen met overvloedig regenwater eindigt steeds vaker in Hardenberg en Dedemsvaart. Bij Wavin.

Bij het buizenbedrijf doen ze veel meer dan kunststof buizen, knie- en t-stukken fabriceren. Twintig jaar geleden werden er al de eerste oplossingen bedacht voor problemen die nu pas als urgent worden gevoeld. ,,Een collega die net met pensioen is gegaan heeft z’n eigen huis toen al voorzien van een systeem om regenwater op te vangen voor hergebruik en infiltratie in de bodem”, zegt Tom Lentfert, adviseur Duurzaam Waterbeheer van Wavin. ,,Het werkt nog steeds perfect.”

Intensiteit

Ontwikkelaars van Wavin, die hun basis hebben in Dedemsvaart, hebben oplossingen bedacht die de regenwateroverlast met de helft kunnen reduceren, claimt het bedrijf. ,,De hoeveelheid water die jaarlijks valt is niet zoveel meer, alleen de intensiteit van de buien wordt steeds groter”, legt Lentfert uit. In korte tijd kunnen onvoorstelbare hoeveelheden water uit de hemel vallen, meer dan vooral de oudere rioleringssystemen aan kunnen. ,,Infiltreren in de bodem is dan vaak een goede oplossing”, meent Lentfert.

Wavin ontwikkelde daarvoor onder meer zogenoemde ‘infiltratiekratten’, die modulair van opbouw zijn en daardoor in elk gewenst formaat onder de grond kunnen worden aangelegd. Ze kunnen tijdelijk water bergen, dat vervolgens via openingen in de wanden geleidelijk weglekt, de bodem in. Ook ontwikkelde het bedrijf systemen die regenwater tijdelijk kunnen opvangen, waarna het vertraagd wordt afgevoerd. Al die oplossingen zijn toepasbaar in de openbare ruimte, om straten en pleinen droog te houden, maar ook bij particuliere woningen. In dat geval kan het regenwater ook nog eens worden hergebruikt voor douche, toilet of wasmachine.

80.000 liter

,,Op het dak van een gemiddelde woning, 100 vierkante meter, valt elk jaar 80.000 liter water. Dat moet je toch willen benutten? Het is ook nog eens ideaal, want regenwater bevat minder kalk”, aldus Lentfert. Toch zijn systemen die zowel water besparen als meehelpen bij de bestrijding van wateroverlast nog geen gemeengoed. ,,Het levert een enorme besparing op, alleen niet in geld omdat drinkwater hier niet duur is. Wel in duurzaamheid. Toch komt het nog niet van de grond. Bij nieuwbouw is het vrij simpel aan te leggen, maar bouwers en projectontwikkelaars vinden de terugverdientijd nog te lang.”

Alle kunststof producten worden gemaakt in de vergaand geautomatiseerde fabriek in Hardenberg, waar evengoed nog 270 mensen werken. Daar beschikt Wavin over 25 hectare bedrijfsterrein en bevindt ook de Nederlandse kantoorvestiging van het bedrijf, waar zo’n 100 mensen werken. Zowel overheden als particuliere bedrijven kloppen er in toenemende mate aan voor hulp bij het oplossen van waterproblemen. Daarvoor heeft het Hardenbergse bedrijf inmiddels ook rekenmethodieken ontwikkeld.

Toename