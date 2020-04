Horecabazen Vechtdal 'köttelen vedan’ en tonen begrip voor langere sluiting

,,Het verbaast ons niks dat we nog niet open mogen, we hadden ook niet anders verwacht na al het nieuws over corona. En als je ziet hoe het nu in Amerika gaat doen we het in ons land helemaal niet slecht met de aanpak’’, vertelt Willy Huisken van het Hardenbergse restaurant Amused Food & Wine, dat bijna drie jaar geleden opende aan de Vecht. ,,Maar qua zaak staan we nu stil, dat voelt wel raar. We liggen in een soort van coma nu we geen gasten meer kunnen ontvangen. Gelukkig ligt het qua vaste lasten ook vrijwel stil. Met de verhuurder en boekingssites hebben we daar goede afspraken over kunnen maken, verder kunnen we een redelijke vergoeding krijgen via de overheid als ondersteuning in de loonkosten. De enige kosten die we nog wel maken zijn voor gas, licht en water, wat nu natuurlijk ook minder is. Maar het liefst willen we gewoon weer aan de slag.’’