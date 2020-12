‘Horrorhuurder’ maakt eigenaren van hondenschool in Beerzerveld horendol: ‘Nog voor de kerst de deur uit graag’

Nooit, maar dan ook nooit meer, zullen Karen en Hans von Piekartz in de toekomst nog een woongedeelte bij hun hondenschool in Beerzerveld verhuren, nu ze met Nam Knapen een bewoner hebben binnengehaald die voor hun gevoel van klagen kunst heeft gemaakt en op het kleinste slakje een vrachtwagen zout gooit. Zelf is Knapen echter ook allerminst te spreken over zijn huurbazen: ,,Maar ik weiger te vertrekken. Ze moeten gewoon nakomen wat er is afgesproken. Ik wil serieus genomen worden. Dit is ook mijn huis.”