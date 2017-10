Houten vakantiehuisje op pretpark Slagharen in vlammen op

Preses Stadsbelang: 'Gramsbergen blijft leefbaar ondanks schrappen 151 woningen'

20 oktober Gramsbergen maakt zich geen zorgen nu de gemeente fors gaat snijden in de geplande woningbouw in het stadje. In de nieuwbouwwijk Garstlanden III worden 151 van de 220 geplande woningen geschrapt, dat is bijna driekwart van het totaal. Maar toch stemt Stadsbelang Gramsbergen in met dit besluit, vertelt voorzitter Jankien Krommedijk.