Huidige wethouders Hardenberg vertrekken na verkiezingen

Burgemeester Peter Snijders, die aanstaande dinsdag in een speciale raadsvergadering voor een tweede termijn herbenoemd wordt, blijft als enige zitten van het huidige College van B en W.

Nieuwe uitdaging

René de Vent wil zich na zijn tweede termijn als wethouder oriënteren op een nieuwe uitdaging. In een persbericht liet hij vrijdag weten dat het besluit om te stoppen hem niet makkelijk viel. ,,Ik heb het zeer naar mijn zin gehad als wethouder. Maar na acht jaar wethouderschap en daarvoor vier jaar in de gemeenteraad is het tijd voor iets anders.”

Maatschappelijke functie

De Vent wil zijn kennis en ervaring de komende jaren inzetten in een nieuwe maatschappelijk gerichte functie. Ook Douwe Prinsse, 62 als hij volgend jaar na de verkiezingen zijn functie verlaat, wil daarna nog zeker een jaar of zes professioneel actief blijven. ,,Waar of wat weet ik niet precies. Maar ik wil graag aan de slag op plekken waar wat veranderd moet worden, of dingen in beweging gezet moeten worden."

Nieuwe mensen

Volgens Douwe Prinsse, met vijftien jaar de langst zittende wethouder, is er wel overleg geweest tussen de huidige wethouders over het vertrek. ,,Maar wij willen niet over ons vertrek heen regeren. We hebben afgesproken de boel zo goed mogelijk achter te laten." De wethouders vinden dat ze ruimte moeten maken voor nieuwe mensen. ,,Ik heb het twaalf jaar gedaan. Het is tijd dat ik mijn plek afsta aan iemand anders", legt Jannes Janssen (ChristenUnie) zijn motivatie uit. Volgend jaar is hij 63. Hij wil zich na de verkiezingen oriënteren op klussen die op de rand liggen tussen overheid en samenleving. ,,Of het over onderwijs of jeugd gaat, of over natuur. Dat zijn dossiers waar ik veel affiniteit mee heb."