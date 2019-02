Huis in Dedemsvaart beschoten met luchtbuks: ‘Ik had wel dood kunnen zijn’

,,Als ik hier op de bank had gezeten, en het was een 6 of 9 millimeterpistool geweest, dan was ik gewoon dood geweest. Bizar? Ja, en angstaanjagend. Dan heb je het al moeilijk en probeer je je leven op de rit te krijgen en dan gebeurt je zoiets.” Er klinkt een snik door de woorden van Bianca Rooks, terwijl ze vanaf een paar meter tuurt naar het kogelgat dat het dubbelglas in haar woning aan De Maalderij heeft versplinterd. En naar de gaatjes die door het geschiet in het rolgordijn zijn achter gebleven. ,,Toen ik het geknal hoorde dacht ik eerst aan vuurwerk, maar in de ochtend wist ik het gelijk. Ze hebben met een luchtbuks op mijn huis geschoten.”