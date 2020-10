Huishoudens Hardenberg moeten ‘beetje’ meebetalen aan ambitieuze plannen: 'Lichte stijging lasten’

,,De lokale lasten zullen maar licht stijgen”, benadrukt Breukelman. De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt alleen met het inflatiecijfer (1,8 procent). Elk huishouden moet voor de rioolheffing 10 euro per jaar meer betalen, waarmee dat tarief alle kosten dekt. In 2023 gaan de parkeertarieven omhoog, met het inflatiecijfer van de afgelopen jaren. De toeristenbelasting, die net als het parkeergeld al jaren niet meer is verhoogd, zal in 2022 stijgen, in overleg met de recreatiesector. Voor wie een hond in huis heeft: deze trapsgewijs te verlagen belasting daalt komend jaar met 1,50 euro naar 45 euro.