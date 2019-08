Hutten Metaal Hardenberg verleidt nieuw personeel met 5.000 euro tekengeld: ‘geen addertjes’

De krapte op de arbeidsmarkt is in de metaalbranche dusdanig groot dat bedrijven op allerlei manieren personeel proberen te verleiden. Bij Hutten Metaal Staalbouw in Hardenberg - 110 werknemers, 13.000 ton staal per jaar - krijgt een nieuwe constructiebankwerker, onderhoudsmonteur of montagemedewerker 5.000 euro tekengeld. Een cv is niet nodig, enige ervaring een pré. Ilona van Leeuwen, van marketing & communicatie : ,,Het sturen van een whatsappje is voldoende voor een sollicitatie.”

Hoe werkt het?

‘Een constructiebankwerker, onderhoudsmonteur of montagemedewerker die voor 1 oktober nieuw in dienst komt ontvangt 5.000 euro tekengeld. Bij de start van het dienstverband wordt dit geld direct op de bankrekening gestort. De enige twee voorwaarden zijn dat de nieuwe medewerker zes maanden in dienst blijft en de afgelopen twee jaar niet bij ons in dienst is geweest. Addertjes onder het gras? Die zijn er niet.’

‘Hutten Metaal Staalbouw is een unieke personeelswervingscampagne gestart’, kopt het persbericht. Is dit echt zo bijzonder?

‘Voor zover ik weet is er één ander bouwbedrijf dat dit doet, maar wel voor een iets minder hoog bedrag dan wij bieden. Bij de pretparken van Plopsaland wordt ook op deze manier naar nieuw personeel gezocht, maar dat is uiteraard een hele andere branche.’

Dit hebben jullie vast niet vanochtend bedacht.

‘Nee, daar is enige tijd overheen gegaan. Voor ons is het moeilijk om in deze toch bloeiende tijden goed personeel te vinden. Met name in onze sector waar met de handen gewerkt wordt, ligt dat lastig en hier is in tegenstelling tot het westen van het land veel aanbod. Maar het werk ligt te wachten en we moeten wat. Op deze wijze hopen we op een extra trigger. En 5.000 euro is gewoon een fors bedrag. Het gaat dan al snel om drie keer een maandsalaris.’

Is dit een talentenjacht naar die ene, uitmuntende constructiebankwerker?

‘Nee, we hebben per functie plek voor zo'n tien nieuwe collega's. Maar met twee keer vijf, we werken in verschillende productielijnen, kunnen we alweer even vooruit. De druk is groot. Vandaar ook dat we de sollicitatieprocedure zo laagdrempelig mogelijk houden. Niet iedere montagemedewerker heeft een cv beschikbaar, maar die hebben we niet nodig. Eventuele werkervaring zou handig zijn, maar een naam en woonplaats is voor ons in eerste instantie voldoende.’

Op de wervende poster staat een 06-nummer. Een belletje is genoeg?

‘Solliciteren kan al met een whatsappje. Binnenkort hangen we de posters in alle citydisplays (bushokjes en dergelijke, red.) van Hardenberg en omgeving en verspreiden we de oproep op social media. Niet te missen. We verwachten er veel van.’

Een nieuwe collega die met een bonus van 5.000 euro begint, hoe wordt die door het huidige personeel dat hetzelfde werk doet ontvangen?

‘Er is een spanningsveld, dat klopt. In dergelijke gevallen is het zaak om open en duidelijk naar je personeel te communiceren. Dat hebben we gedaan. De directeur heeft ze ingelicht.”