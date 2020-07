Hutten Staalbouw bouwt grote extra hal in Hardenberg

Eerste sleutel Knarrenhof Hardenberg voor kartrekker Jan van der Kamp

10 juli Jan en Diny van der Kamp hebben als eersten de sleutel gekregen van hun woning in de ‘Hof van Hardenberg’. Dit is een ‘Knarrenhof’ met vijftien levensloopbestendige woningen rondom een centrale binnentuin. Van der Kamp, die 43 jaar gemeentebode was in Hardenberg, woonde aan de J.C.J. van Speykstraat tegenover de Jan Ligthartschool. Die is gesloopt, om plaats te maken voor de ‘krasse knarren’.