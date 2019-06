Ida Oostmeijer nieuwe gemeentesecretaris Hardenberg

Als hoogste ambtenaar wordt zij de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders, en geeft ze samen met de directeur bedrijfsvoering leiding aan de ambtelijke organisatie. Ook is ze verantwoordelijk voor een goede verbinding tussen de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur.

Veel ervaring

Ida Oostmeijer-Oosting is 58 jaar, getrouwd en woont in Emmen, waar ze sinds 2015 in dienst was bij de gemeente Emmen, eveneens als algemeen directeur/gemeentesecretaris. Daarvoor werkte ze bij de gemeenten Assen, Meppel en Achtkarspelen en bij de provincies Drenthe en Groningen. Ze is ook lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Uitdagingen

Het Hardenbergse college van burgemeester en wethouders is blij met de benoeming. Oostmeijer past perfect in het profiel, vertelt burgemeester Peter Snijders. Uitdagingen voor de komende jaren zijn er genoeg, zoals het doorontwikkelen van de ambtelijke organisatie. ,,Daarom zochten we een stevige en ervaren gemeentesecretaris. Die hebben we gevonden in de persoon van Ida Oostmeijer. Ze heeft ruime ervaring als gemeentesecretaris en haar sporen verdiend op het gebied van organisatieontwikkeling. We zijn blij dat we Ida aan boord kunnen halen zodat zij samen met ons, de gemeenteraad, onze medewerkers en de samenleving verder kan bouwen aan de toekomst van Hardenberg.”

