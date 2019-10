Iedere postzegelverzamelaar in het Vechtdal z’n eigen verhaal

Jan Bakker kijkt ernaar uit. In dorpshuis De Heujmansbelt in Bruchterveld, direct naast basisschool De Wiekslag waar hij directeur is, verzamelen zich zaterdag postzegelverzamelaars en -handelaren uit de wijde omgeving. Een keer per jaar hebben ze hier een vaste afspraak. ,,Naast onze maandelijkse verenigingsavonden en tweemaandelijkse veilingen, hebben we twee keer per jaar een beurs. In februari is die altijd in Steenwijksmoer, in oktober is Bruchterveld aan de beurt. We hebben zestig meter aan verkooptafels en er komen twaalf handelaren. Die beurzen hebben altijd nog best wel veel bezoekers.”