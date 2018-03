Iers feest rukt op in Bergentheim

Duitsland bracht de Oktoberfeesten, uit Amerika waaide Halloween over. Als het aan Gerrit en Jeanette Veltink ligt, is St. Patrick's Day het volgende buitenlandse feest dat we hier gaan vieren. Zaterdag nemen ze alvast een voorschot met het St. Patrick's Festival bij Zaal Veenlust in Bergentheim.

St. Patrick's Day op 17 maart is de nationale feestdag van Ierland en zoals oranje bij Koningsdag hoort, is rond St. Patrick's Day alles groen. Zo ook zaterdag in Bergentheim. Alhoewel, Gerrit en Jeanette Veltink willen het ook weer niet overdrijven. ,,In Ierland verven ze zelfs de schapen groen'', aldus Gerrit. ,,Dat doen we hier toch maar niet.'' Het groen komt van Ierlands bijnaam: 'Het smaragd (groene) eiland' en in de Ierse vlag zit natuurlijk ook groen.

Rugby

Voor de échte liefhebber begint St. Patrick's Festival in Zaal Veenlust aan Kanaalweg West 78 's middags om 16.00 uur al met de rugbywedstrijd Ierland - Engeland op televisie. ,,Dat is de belangrijkste wedstrijd van het jaar in Ierland. Vervolgens brengen we langzaam de sfeer erin met muziek en natuurlijk Black Angus-burgers.'' Om 21.00 uur gaat het feest dan echt van start met een optreden van de Ierse Johnny Cash-coverband Cash Returns. Aansluitend speelt de 'van whiskey doordrenkte partyfolkband' The Logues uit Noord-Ierland de zaal plat. Een dosis Guinessbier zal daar vast en zeker aan bijdragen.

Beschermheilige

Op hun nationale feestdag herdenken de Ieren hun beschermheilige Sint Patricius, die in de vijfde eeuw het christendom in Ierland verspreidde en op 17 maart 461 stierf. Wereldwijd kleuren op deze dag jaarlijks allerlei gebouwen, vijvers en pleinen groen, maar in Nederland schoot St. Patrick's Day nog niet op grote schaal wortel. ,,In grote steden wordt het her en der in kroegen wel gevierd, maar wij willen het de komende jaren ook in deze regio graag een beetje bekender maken. Daar willen we nu een mooie start mee maken. Het is ook een mooi tijdstip, zo aan het begin van de lente.''

Idolaat