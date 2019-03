IJslands drank- en drugsmodel richt zich op Dedemsvaart

Om een start te maken het IJslands preventiemodel in Hardenberg - de jongeren daar gebruiken de minste drank en drugs van Europa - heeft de gemeente in Dedemsvaart onder 170 15- en 16-jarige een nulmeting gehouden. Zo'n 20 procent van hen rookte al voor hun dertiende. ,,Het zijn cijfers die me raken.”

Het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg besloot vorig jaar in samenwerking met het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut de zogenaamde IJslandse aanpak in te zetten om drank- en drugsgebruik bij jongeren verminderen. Op het Scandinavische eiland in de Atlantische Oceaan is een spectaculaire daling van het middelengebruik te ontdekken. Zo rookte in 1998 nog 23 procent van de jongeren dagelijks, maar nam dit af naar 10 procent in 2008 tot 3 procent in 2017.

Urk, Texel, Amersfoort, Dedemsvaart

En dat is een ontwikkeling waar de gemeente Hardenberg, maar onder meer ook Urk, Texel en Amersfoort, wel oren naar heeft. ,,In IJsland heeft een cultuuromslag plaatsgevonden”, weet wethouder Alwin te Rietstap, die Dedemsvaart als proefdorp koos omdat het mooi overzichtelijk is. ,,Het is niet zo dat in IJsland tegen de jeugd is gezegd ‘dit mag niet, en dit mag niet’, maar het is meer dat er in de omgeving rond de jongeren van alles is veranderd. Hoe doe je dat positief, waardoor een mentaliteitsomslag plaatsvindt? Daar proberen we aan te werken.”

Maatschappelijk bewustzijn

In Reykjavik en de andere steden en dorpen van IJsland was zo'n 40 procent van jongeren twintig jaar geleden op z’n minst een keer in de dertig dagen dronken. Inmiddels is dat van de doelgroep nog 'slechts’ 5 procent. Een ook het cannabisgebruik daalde van 17 naar 6 procent. Daarbij is stapje voor stapje het maatschappelijk bewustzijn veranderd. Zo is reclame voor tabak en alcohol verboden. En liggen drank en sigaretten buiten het zicht in de schappen, en alleen in winkels die daarvoor zijn aangewezen. ,,Jongeren krijgen bovendien volop de kans om te sporten. Daarnaast is er een avondklok die bepaalt dat jongeren op tijd thuis moeten zijn.” Of invoer daarvan in Hardenberg haalbaar en gewenst is, waagt Te Rietstap op z'n minst te betwijfelen. ,,Maar de invloed van ouders speelt een belangrijke rol.”

60 procent drinkt alcohol

De cijfers vanuit Dedemsvaart - leerlingen van het Vechtdal College en De Zeven Linden vulden de enquête in - liegen er niet om, vindt ook Te Rietstap. Zo dronk 60 procent van de jongeren ergens in de afgelopen dertig dagen alcohol, en bijna een vijfde daarvan zoveel dat ze er dronken van werden. En ruim 30 procent van de 15- en 16-jarigen kreeg thuis een biertje of wat sterkers. ,,Het zijn cijfers die me raken.” Ook gaf 44 procent van de doelgroep aan alcohol in een uitgaansgelegenheid te hebben gedronken. ,,Dat kan natuurlijk helemaal niet.”