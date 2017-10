De exacte oorzaak van de woningbrand aan de Koningsvaren in Dedemsvaart is nog niet bekend. Wel is de politie een buurtonderzoek gestart en heeft een forensisch team de woning onderzocht.

Op basis van getuigenverklaringen wordt niet uitgesloten dat de brand opzettelijk is gesticht. Bij de brand kwam een hond om het leven, de bewoonster van het huis was niet aanwezig.

Twee keiharde knallen en het gerinkel van glas doen maandagavond rond half zes de hele straat opschrikken. Een paar seconden later staat een van de bovenwoningen aan de Koningsvaren in lichterlaaie. Een onderbuurman die op dat moment op de bank ligt te slapen wordt net op tijd gewaarschuwd en vlucht zijn huis uit. De precieze schade aan de woningen is nog niet bekend. Wel is duidelijk te zien dat de bovenwoning compleet is afgebrand.

,,Ik heb nog nooit zo'n harde explosie gehoord. Toen ik naar buiten keek zag ik het direct, de vlammen sloegen het raam al uit", vertelt een van de omwonenden die tijdens de brand thuis was. ,,Het was alsof de tijd stil stond, voor mijn gevoel duurde het een eeuwigheid voordat de brandweer kwam."

Ze is erg geschrokken en heeft tijdens de nacht van maandag op dinsdag nauwelijks een oog dicht kunnen doen. ,,Het heeft mij zeer aangegrepen. De hele nacht heb ik liggen denken aan dat arme meisje en haar hond."

Met haar naam in de krant wil de buurtbewoonster niet, uit angst ergens bij betrokken te raken. In het verleden moesten politie en hulpverlening namelijk dikwijls uitrukken naar de nu afgebrande woning omdat er problemen waren. Omwonenden spreken over hoogoplopende ruzies en eenmaal werden zelfs de ruiten van het huis ingegooid.

Auto

De politie wil nog niet veel kwijt over het onderzoek. Wel worden alle opties nog opengehouden. ,,Naar aanleiding van het buurtonderzoek sluiten we brandstichting niet uit. Er bereiken ons verhalen over een auto die vlak voor de explosies wegreed. Of dat daadwerkelijk iets met de brand te maken heeft gehad weten we nog niet, dat wordt nu verder onderzocht", vertelt Paul Koetsier, woordvoerder van de Politie Oost-Nederland.

Triest

Buurtbewoner Jans Timmer vindt het hele gebeuren vooral erg triest. ,,Ik was gisteravond niet thuis, maar kreeg wel een aantal foto's doorgestuurd. Het is allemaal verschrikkelijk, de vrouw die daar woonde heeft helemaal niets meer." Over de oorzaak weet hij niets. ,,Maar als er sprake van opzet is, dan valt dat niet goed te praten. Dit gun je echt niemand."