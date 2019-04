Illegaal paasvuur in Heemserveen geblust

Rijdende winkel wijzigt route in Baalder

19 april Han Rooth rijdt vanaf dinsdag 23 april een aangepaste route met zijn rijdende winkel in de Hardenbergse wijk Baalder. In een eerste evaluatie na de start van de rijdende winkel in oktober, bleek dat de standplaats bij sporthal De Kamp een groot succes is met een ‘constante stroom van klanten’. Maar bij de Wijkboerderij blijkt de klandizie gering en daarom vervalt die halte. Na overleg met de werkgroep die ijverde voor een rijdende winkel in de supermarktloze wijk Baalder komen hiervoor meerdere locaties in de plaats.