Impuls voor woningmarkt Gramsbergen: in totaal 130 nieuwbouwwoningen in Garstlanden IV

De woningmarkt in Gramsbergen krijgt een flinke impuls door een nieuw woningbouwplan van in totaal 130 woningen. De eerste 67 huizen (koop en sociale huur) worden tot 2024 gerealiseerd.

Woongebied Garstlanden ligt aan de zuidoostkant van Gramsbergen, tussen de spoorlijn en de bestaande bebouwing van het 3500 zielen tellende stadje. In de afgelopen jaren zijn in Garstlanden honderden woningen gebouwd. Nagenoeg alle kavels zijn nu bebouwd of verkocht. Op een enkel inbreidingsplan na zou de woningmarkt op slot komen te staan.

Dat zou een zeer onwenselijke situatie, bevestigt Dolf Scholten, vice-voorzitter van Stadsbelang. ,,Er is een woningbehoefte-onderzoek onder de bevolking gedaan en daaruit blijkt dat er veel vraag is naar starterswoningen, woningen voor senioren, huurappartementen en vrijstaande woningen.’’ Scholten zegt dat de toekomstige stadsuitbreiding veel betekent voor de toekomst en leefbaarheid van Gramsbergen. ,,Jongeren mogen hier graag blijven wonen, met alle voorzieningen en familie naast de deur. Anders zouden ze naar Hardenberg of Coevorden vertrekken.’’

Gevarieerd

Stadsbelang Gramsbergen dacht mee over het woningbouwplan. Het plan voor de eerste 67 woningen voldoet vanwege de gevarieerde invulling zeker aan de wensen van de bevolking, denkt Scholten. Er worden straks verschillende type woningen gebouwd. Dat heeft geleid tot een plan met koop- en sociale huurwoningen voor zowel startsers, kleine huishoudens, gezinnen en ouderen.

Scholten heeft nog geen inzage gehad in de stedebouwkundige schets. Daarvoor gaat hij woensdag 10 juli naar MFC De Binder in Gramsbergen. Daar houdt de gemeente Hardenberg dan voor alle Gramsbergers van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst over het woningbouwplan.

Schets

Het plangebied voor de nieuwste uitbreiding van Gramsbergen strekt zich uit in een gebied ten zuiden van De Hoge Esch en de Oostermaatsteeg en ten noorden van de Garslanden III en Het Spijk. De eerste fase van Garstlanden IV wordt in de oostelijke helft van het gebied gebouwd. De stedenbouwkundige schets is er al voor circa 20 vrijstaande, 28 twee-onder-een-kapwoningen, 17 rijwoningen en appartementen voor starters. Aan de noordkant, in de hoek van De Hoge Esch en de Oostermaatsteeg, is ruimte voor een appartementencomplex met meerdere verdiepingen.

Weerstand

De vice-voorzitter van Stadsbelang Gramsbergen verwacht positieve reacties, maar ook weerstand. ,,Misschien van de mensen die nu aan de randen van het gebied wonen. Zij moeten straks hun vrije uitzicht missen.’’ Ook het plan voor een appartementencomplex met vier verdiepingen ligt gevoelig.