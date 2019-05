In Kloosterhaar loopt vierdaagse net iets anders

Die energie is wellicht niet zo vreemd, want behalve een wandeldiploma krijgen de honden bij de finish ook een Doggie Bag met wat lekkers in het zakje. En dat ruiken ze. ,,We merken dat de baasjes het heel leuk vinden dat we zo’n activiteit met de honden doen’’, vertelt Roelie Waanders, die samen met Ryanne Dam en Ellen Gast de organisatie van het evenement vormt.

Wandeldiploma

Veel hondeneigenaren zetten hun huisdier met het wandeldiploma direct op de foto. Ondertussen kijken de kinderen wat er allemaal in de Doggie Bag zit. En dan volgt een snelle groet ‘tot morgen’‘ want het was nog maar de eerste avond van de vier avonden wandelen in Kloosterhaar en omgeving. ,,De honden mogen morgen ook wel weer mee hoor’’, zegt Waanders lachend.

De wandelvierdaagse in Kloosterhaar verloopt wat anders dan in de meeste gemeenten. Zo wordt er niet elke avond op dezelfde locatie gestart en is er woensdag een heuse rustdag. Waanders legt uit: ,,Het is eigenlijk heel praktisch omdat we vanaf verschillende locaties meer variatie qua routes hebben. Zo starten we vandaag vanaf de Museumboerderij. Die is die avond speciaal voor ons geopend.

,,Mooi hé?’’, klinkt het enthousiast. De dames hebben de organisatie opgepakt vanuit het project Gewoon Gezond Kloosterhaar. ,,Het gaat ons om de gezelligheid. Daarom kiezen we ook voor korte afstanden. We lopen 2,5 en 5 kilometer zodat praktisch iedereen wel mee kan doen. We hebben ook niet de scholen benaderd, maar de ouders zodat zij ook meelopen.’’

Het valt in vergelijking met andere plaatsen op dat er veel volwassenen meelopen. ,,We hebben ruim vijfhonderd deelnemers en dat op een aantal van zo’n vijftienhonderd inwoners’’, zegt Waanders. ,,Er doen ook meer mensen uit Sibculo mee en van hen kwam de vraag of we ook niet een avond daar kunnen starten.’’

Huifkar