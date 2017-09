In Sibculo bepalen de mannen van Jurgen de sfeer op school

Op maandag gaat het over voetbal in de kantine van CNBS Windesheim, leerlingen mogen best stoeien en de leraar uitdagen. Schooldirecteur Jurgen Bosma houdt het mannenbolwerk op de kleine school zorgvuldig in stand.

Meester Jurgen, meester Maurits, meester Maarten, meester Michael, meester Robin. Vooruit, conciërge Ger mag ook in het rijtje. Later volgt nog een mannelijke gymdocent. Zijn Nederlandse basisscholen het domein van de vrouw? Niet in Sibculo, met zijn 1.500 zielen! Vanaf de start van het nieuwe schooljaar op maandag hebben mannen de overhand op CNBS Windesheim.

Het is te merken in de lerarenkamer. Op deze ochtend zijn Jurgen Bosma (ook directeur), Maurits Venebrugge, Maarten Fikkert en Michael Noppert aangeschoven. Ze lachen. Ja, op maandag gaat het over voetbal. ,,In vergaderingen wordt ook wel eens een toespeling gemaakt'', verklapt Bosma. ,,Soms zuchten de juffen.''

Babyverhalen

Fikkert krult zijn mondhoeken en zegt: ,,Het kan ook anders. Op een andere school zat ik hele pauzes naar babyverhalen te luisteren.'' Sterker nog, het is een scenario dat waarschijnlijk veel vaker voorkomt. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat basisscholen vrouwenbolwerken zijn: 87 procent van de leraren voor de klas is vrouw. Meer dan de helft van het aantal aan de PABO afgestudeerde mannen haalt de klas niet. Zij worden manager, onderwijsdeskundige of stappen over naar het voortgezet onderwijs.

Pikorde

,,Het voelt als de jackpot'', zegt Bosma over het feit dat de helft van zijn personeel mannelijk is. ,,Ook is het deels geluk. Maar ik let wel op een goede man-vrouwverdeling.'' Hij kijkt naar Venebrugge. ,,Maurits is nieuw bij ons. Op de vacature kwamen dertig brieven binnen. Drie waren van mannen, twee mochten op gesprek. De ander was een enthousiaste vrouw, maar bij gelijke geschiktheid gaat mijn voorkeur uit naar een man.'' Venebrugge glimlacht. Waarom kiest Bosma liever voor een man? Het heeft te maken met de sfeer op de 140 leerlingen tellende school. ,,Meesters gaan anders met leerlingen om. Ze laten jongens meer jongens zijn'', ervaart de directeur.

Het kwartet merkt dat de keuze voor meesters wordt gewaardeerd, zowel door ouders als leerlingen. Niet zozeer om de kwaliteit van het lesgeven, wel de omgangsvormen. Bosma: ,,Meesters laten stoeien eerder toe. Ze herkennen waarom het gebeurt: om de pikorde in de klas te bepalen.'' Fikkert: ,,Meesters laten vaker op het plein voetballen, doen zelf mee en zijn meestal competitief ingesteld.''

Bosma: ,,Er wordt gezocht naar jongenscontact, zoals het uitdagen van de leraar. Een meester gaat daarin sneller mee.'' Hij vat het samen als leren omgaan met volwassen mannen en vrouwen.

Zachtaardige juf

Waar jongens zich als een vis in het water voelen, merken de meesters dat meisjes moeten wennen. Vergeleken met de zachtaardige juf kan de rechtlijnige meester indrukwekkend zijn. Of eng. Fikkert zag het eens aan het begin van een schooljaar. ,,Kreeg een leerling na drie jaar een juf een meester. In de eerste weken bleef zij toenadering zoeken tot de vertrouwde juf. Het duurde even voordat de meester een band met de leerlinge had opgebouwd.'' Een vreemde reactie? Nee. ,,Het heeft ook met de thuissituatie te maken. De vader is weg, aan het werk. Is er iets, dan gaat ze naar mama. Op school dus naar de juf.''

'Als een man vertrekt, komt een man terug'