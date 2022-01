Inbraak in woning Ane: twee verdachten dezelfde dag opgepakt bij verdachte situatie

De politie heeft twee mannen van 63 en 66 jaar opgepakt na een woninginbraak in Ane, in de gemeente Hardenberg. De twee verdachten werden opgespoord na hulp van oplettende getuigen.

De inbraak in Ane vond afgelopen dinsdag tussen 10.00 en 12.30 uur plaats in een woning aan de Keizersteeg, blijkt uit informatie die de politie Hardenberg vandaag naar buiten heeft gebracht. Het is onduidelijk of er iets buit was gemaakt.

De politie startte een onderzoek en kreeg via buurtbewoners waardevolle informatie over twee mannen die in de buurt van de betreffende woning gezien waren. Het tweetal werd daar echter niet meer aangetroffen.

Verdachte situatie

Later op de dag kreeg de politie een melding van een verdachte situatie in Coevorden. Het onderzoek naar de woninginbraak in Ane kwam daardoor in een stroomversnelling, omdat er aanknopingspunten waren met dat incident in Coevorden. Hoe dat precies zit, is onduidelijk.

Uiteindelijk werden de mannen van 63 en 66 jaar uit Coevorden gearresteerd. Beide verdachten zitten vast, het onderzoek loopt nog.

