Inbraakgolf in Hardenberg, vooral bij vrijstaande huizen in Baalderveld

Het inbrekersgilde heeft het voorzien op de wijk Baalderveld in Hardenberg. In de voorbije twee maanden is daar zo’n twintig keer ingebroken. Vooral op het moment dat de duisternis net invalt, is het raak.

,,Het is altijd zo dat je in deze periode van het jaar een toename ziet van inbraken‘’, weet wijkagent Martin Veurink. ,,Maar we zien dat inbrekers het met name voorzien hebben op de wijk Baalderveld. In de laatste twee maanden is er - voor de vuist weg - vijftien tot twintig keer ingebroken.’’

Afgelopen weekeinde werd er nog bij drie of vier woningen ingebroken, weet Veurink. De politie plaatste daarom bij de supermarkt een bord dat inwoners alert moet maken. ‘In uw wijk is ingebroken’, staat er op. Met de mededeling om 112 te bellen bij verdachte situaties.

Baalderveld is een gevarieerde wijk, maar de inbraken worden volgens Veurink vooral gepleegd in de vrijstaande woningen. ,,Aan het eind van de middag, of begin van de avond. Het is vroeg donker en mensen hebben geen verlichting aan.’’ Dat maakt het voor de inbrekers makkelijker om een huis uit te zoeken.

Wat er bij de inbraken buit gemaakt wordt en hoe de inbraken worden gepleegd: de politie kan niet echt een patroon ontdekken. Ook zijn er geen verdachte personen of situaties gemeld. ‘Uiteraard doen we onderzoek naar deze inbraken en proberen we zoveel mogelijk in de wijk aanwezig te zijn’ meldt de politie Hardenberg op Facebook.