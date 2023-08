Inbrekers richten ravage aan in tuincentrum Hardenberg: ‘Ik wilde dat ik er een halve minuut eerder was’

Tijdens haar dienst beklimt Ina twee keer per dag de hoogste kerktoren in Overijssel: ‘Ze vonden mij jong en sportief genoeg’

Op zoek naar een leuk en sportief uitje in deze regio? Beklim eens een toren. Keuze genoeg. Neem de toren van de Grote- of St. Clemenskerk in Steenwijk. Daar is zelfs een documentaire over gemaakt. Met 87 meter is het de hoogste kerktoren van Overijssel. En een populaire, zegt Ina Gerding, een van de 13 torenwachters. ,,Er zijn gezinnen die ’m elk jaar beklimmen, als een soort traditie.”