Indiëherdenking Hardenberg afgesloten met boekpresentatie

Aan de oever van de Vecht op steenworp afstand van theater de Voorveghter was het gisteravond even twee minuten stil. Want naast de Nationale Dodenherdenking op 4 mei staat Hardenberg ook al weer ruim twintig jaar stil bij de slachtoffers van oorlog en geweld in voormalig Nederlands-Indië. Op 15 augustus worden sinds 1998 jaarlijks kransen en bloemen gelegd bij twee monumenten in het Indiëplantsoen achter de Voorveghter. Gisteravond opnieuw, met tijdens het afsluitende kopje koffie in de theaterfoyer de presentatie van een boek over twintig jaar Indiëherdenkingen in Hardenberg.

Een 55 pagina's tellend boek op A4-formaat. ,,Mooi opgemaakt en gedrukt, het ziet er goed uit’’, concludeert Chris Somsen, secretaris van de Stichting Indië Monument Hardenberg. De inhoud is gevarieerd. Met verhalen over de geschiedenis van Nederlands-Indië. Zoals de Japanse bezetting van de archipel tijdens de Tweede Wereldoorlog, die eindigde met de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945. Twee dagen later riepen de Indonesische opstandelingen de Republiek Indonesia uit. De Nederlandse regering wilde het koloniale gezag herstellen en zond circa 100.000 militairen naar ‘de Oost’. Maar na een felle strijd werd Indonesië in 1949 toch een onafhankelijke staat. Zo’n zesduizend Nederlandse militairen lieten hun leven, onder wie ook zes twintigers uit Hardenberg en omstreken. Voor hen werd in 1998 een monument geplaatst en het Indiëplantsoen ingericht. De toespraak die toenmalig burgemeester Herman Smit op 1 mei 1998 hield bij de openingsceremonie is ook te vinden in het rijk geïllustreerde boek. Evenals foto's en levensbeschrijvingen van de zes, die hun laatste rustplaats vonden op Indonesische erevelden. Voor elke gesneuvelde een eigen pagina.

Jappenkampen

In het plantsoen staat nog een tweede monument, dat specifiek herinnert aan de slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië en de 'Jappenkampen'. Ook daarvoor de nodige aandacht in het boek, dat gratis wordt verstrekt aan de circa negentig donateurs van de Hardenbergse stichting. Het boek is gedrukt in een oplage van 250 stuks, maar komt vooralsnog niet in de vrije verkoop, legt secretaris Somsen uit. ,,We willen het boek ook aanbieden aan nieuwe donateurs, die zijn van harte welkom.’’ Donateurs hoeven geen vastgesteld jaarlijks bedrag te betalen, maar een vrije gift. ,,Dat begint bij tien euro, maar anderen betalen ook wel 100 euro. Met dat geld kunnen we onze herdenkingen blijven financieren, maar ook onze jaarlijkse donateursdagen in het voorjaar.’’

Volledig scherm Bloemen en kransen die zijn gelegd tijdens de Indiëherdenking in Hardenberg in 2017. © Stichting Indië Monument Hardenberg

Zes twintigers