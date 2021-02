Indrukwekkend afscheid van brandweerman Martijn (34) uit Dedemsvaart

Reuvekamp was vele jaren vrijwillig brandweerman bij de brandweerpost in Dedemsvaart. Een brandweerman in hart en nieren. Als kind droomde hij al van het werken bij de brandweer en via de jeugdbrandweer wist hij uiteindelijk door te groeien tot bevelvoerder. Daarnaast was hij werkzaam bij de parketpolitie in Almelo.