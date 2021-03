Ineke van de Logt Vrouw van het Jaar in Hardenberg

Harten­kreet van Dedems­vaart­se mo­de-ko­ning gaat viraal: ‘We worden naar de kloten geholpen’

19 februari Edward van Dijk uit Dedemsvaart, eigenaar van onder meer 33 Okay Fashion Winkels in Oost en Noord NL, moet eind volgende maand 85 werknemers laten gaan. Het gevolg van de lockdown en de schuld van Den Haag, zegt hij in een pittig filmpje op Facebook. ,,Het is politiek spel over de ruggen van ondernemers.’’