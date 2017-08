Initiatieven voor koppeling Vechtdallijn met Duits spoorwegnetwerk

De plannen komen voort uit de koker van de provincie Drenthe, die medestanders heeft in de gemeente Coevorden, de Duitse landkreis Grafschaft Bentheim en de Bentheimer Eisenbahn. Die vervoert nu alleen nog goederen over het spoor in de grensstreek, maar is bezig het in 1939 gestaakte personenvervoer nieuw leven in te blazen. De spoorlijn tussen Bad Bentheim en Neuenhaus wordt opgeknapt zodat de treinen in 2018 kunnen gaan rijden. Er zijn vijf nieuwe treinstellen gekocht van hetzelfde type waarmee Arriva rijdt op de Vechtdallijn. Door ook de laatste kilometers naar Coevorden te verbeteren, gloort er ineens een internationale regionale treinverbinding, waarop de Vechtdallijn zou kunnen aansluiten.