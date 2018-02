Intelligent licht leidt Hardenbergse fietsers in goede banen

Ontsnapt stiertje struint door omgeving Collendoorn

10:16 Wijkagent Paul Masselink is samen met collega's vanmorgen een uur op zoek geweest naar een ontsnapte stiertje in de omgeving van de vuilstort van Collendoorn. Het dier is nog niet gevonden. Omdat er geen direct gevaar is voor weggebruikers heeft de politie de zoekactie gestaakt.