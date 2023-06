Inval politie in Bruchterveld: vermoedelijk drugslab in loods

Waarom dit huis in Zwolle 86 geïnteres­seer­den heeft, terwijl anderen hun huis nauwelijks kwijtraken: ‘Dit is een signaal’

De knusse Bultkroos 20 in Zwolle heeft 86 aanmeldingen voor kijkers, in een tijd dat sommige verkopers hun huizen aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Prijs voor het stulpje in nieuwbouwwijk Stadshagen, van 89 vierkante meter: drie ton. Wat maakt dit huis nu juist zo populair? ,,Dit is een signaal naar de gemeente: er moeten meer betaalbare, kleinere huizen bijgebouwd worden.”