Inwoners Ommen en Hardenberg kunnen met gemeente appen

Jongere Hardenberg­se veteranen proosten op Brothers in Arms

20 augustus Brothers in Arms, de popklassieker van Dire Straits, is uitgegroeid tot lijflied van veteranen. Het nummer dat de laatste woorden van een stervende soldaat bezingt klinkt op vrijdagavond 31 augustus klokslag acht uur uit de speakers van café Sevens in Hardenberg.