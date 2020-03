Iris wil losloopveld voor honden in Bergentheim

Burgemees­ter Hardenberg, na corona-besmetting bij buurgemeen­te Coevorden: ‘We moeten onszelf goed in de gaten houden’

1 maart Een man uit Coevorden is besmet met het coronavirus, werd zondagmiddag bekend. De man is de eerste patiënt in Noord- en Oost-Nederland die besmet is met het virus. Jan Willem Wiggers is burgemeester van buurgemeente Hardenberg. ,,Dit gaat op de één of andere manier Hardenberg ook raken.’’