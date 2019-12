Is Mister FC Twente te kloppen in een quiz over... FC Twente?

QuizWout Brama (33) is net zo quizfanaat en competitief ingesteld als verslaggever Joost Dijkgraaf. Maar wat als de twee het tegen elkaar opnemen in een grote FC Twente Quiz?

Toegegeven: het is wat gewaagd om Wout Brama uit te dagen voor een quiz in wat hij zelf ‘zijn territorium’ noemt: FC Twente. De Mister FC Twente van de huidige generatie, 33 jaar jong en al meer dan vijftien jaar verbonden aan de club, ademt rood en wit.

Hij kwam bij FC Twente binnen op z’n 12de en doorliep het hele spectrum: jeugdspeler, wisselspeler, talent, waterdrager, aanvoerder en tegenwoordig routinier en uithangbord. Natuurlijk weet hij alles over FC Twente. „Ik kijk niet eens zo veel voetbal, maar volg wel alle nieuws op de voet”, zegt hij. „Bij de diepe historie van FC Twente wordt het wel wat lastiger, hoor.”

Ik ben benieuwd: zou ik Brama kunnen kloppen in een FC Twente-quiz? Brama mag dan zijn halve leven op het veld hebben gestaan, ik heb zelf veel van die wedstrijden in het stadion of op tv gezien. Bovendien zijn we generatiegenoten uit hetzelfde bouwjaar (1986) en met dezelfde fetisj: voetbalfeitjes.

Schatkist

Vreemd genoeg is er niets lekkerder dan soms even diep graven in die schatkist vol prachtige voetbalfeitjes. Wie gaf ook alweer de assist op Patrick Kluivert in 1998, toen hij tijdens het WK de 1-1 tegen Brazilië binnenkopte? De een verklaart me nu ter plekke voor gek, de anders denkt allang: natuurlijk, dat was Ronald de Boer. Overigens oud-FC Twente-speler. Wat gaf hij bij zijn afscheid het hele Diekman Stadion cadeau? Weer zo’n heerlijk voetbalfeitje. Het antwoord: een Mars met zelfgedrukte wikkel met persoonlijk bedankje.

Wout Brama weet dit soort dingen. Hij speelde jarenlang onder zijn eigen naam een voetbalquiz via een app: Matchwinner. Kenners werden dagelijks uitgedaagd met elf moeilijke voetbalvragen. Brama vocht een verbeten strijd uit met zijn broers, maar keerde ook terug in subgroepen als quiz-spelers uit Enschede. Wat bleek? We ontliepen elkaar niet veel. Toen Brama naar Australië vertrok vroeg ik hem: je blijft die quiz toch wel maken? Later verklapte hij eens dat die quiz toch wel dagelijks een ‘fijn wc-momentje was’ Down Under.

Volledig scherm Wout Brama nam het op tegen verslaggever Joost Dijkgraaf. Wie gaat er winnen? © screenshot

In de studio

Tijd voor het echte werk: ik nodig Brama uit in onze studio met het gigantische greenscreen, waar we voor de video een echte quiz-setting overheen visualiseren. De aanvoerder is enthousiast, heeft er zin in. We nemen in de coulissen wat Brama-feitjes door, bijvoorbeeld over zijn debuut voor Oranje, in Heerenveen tegen Paraguay. „Voor wie kwam ik in het veld?”, vraagt Brama enigszins plagend. Ergens diep in mijn geheugen ligt het antwoord nog opgeslagen ook: Mark van Bommel.

We spelen drie rondes, met elk vijftien vragen. Aansluitend volgt een finaleronde met vijf open vragen. De eerste vraag zet gelijk de toon: John Bosman tekende in 1996 een contract bij FC Twente. Van welke club werd hij overgenomen? We hebben het allebei goed: Anderlecht.

Na Ronde 1 staat het 14-13 in mijn voordeel: dit belooft heel spannend te worden. Alsof het zo moest zijn staat er na drie ronden een ongelooflijke eindstand op het scorebord: 36-36. Lachend, met rode oortjes en een klein beetje klamme handjes hebben we ons door het FC Twente-feitenparadijs geworsteld.

Volledig scherm Wout Brama © BSR Agency

Echte winnaar

Nu de finale met open vragen. De winnaar in Wout komt naar boven. Hij wil exact de regels weten, tot achter de komma. „Stel dat ik op de knop druk terwijl de vraag nog niet helemaal gesteld is, wordt die dan eerst afgemaakt? Binnen hoeveel seconden moet ik antwoorden?”

In de finale is Wout snel, heel snel. Bij de vraag over wie de doelpunten maakten in de bekerfinale in 2011 (3-2 winst tegen Ajax) roept hij razendsnel: ‘Ebecilio en De Zeeuw!’ Het is nog goed ook. Daar gaat mijn zege.

Volledig scherm De finale: 5 open vragen over FC Twente. “Ik voel wel een klam handje.” © Bjorn Weinreder

Door een wedstrijd als liefhebber intens te volgen sla je veel op, maar er echt bij zijn maakt de herinnering nóg levendiger. „Ebicilio schoot die bal er via mijn vinger in”, vertelt Brama, die zelf overigens ook scoorde dat duel. „Dat weet ik nog zo goed, omdat mijn vinger ongelooflijk veel pijn deed daarna”, vertelt hij nu lachend. Ook de vraag voor welke Engelse club Jan Vennegoor of Hesselink speelde weet Brama eerder dan ik: Hull City.

Het is niet gelukt, ik heb Wout Brama niet kunnen kloppen in een FC Twente-quiz. In de finaleronde (3 punten per goed antwoord) is hij snel uitgelopen: 48-36. Mister FC Twente blijft ook de koning van de FC Twente-quiz. Het is hem gegund, hoewel hij volgend jaar best revanche wil. „Dan doen we een nieuwsquiz, jouw territorium.”

Die afspraak staat.

John Bosman tekende in 1996 een contract bij FC Twente. Van welke club werd hij overgenomen?

Welke club was in 1969 in de Jaarbeursstedenbeker de eerste Europese tegenstander van FC Twente?

Welke club was de laatste tegenstander van FC Twente in het Diekman-stadion?

Jeroen Heubach speelde twee periodes voor FC Twente. Van 1994 tot 1997 en van 2000 tot 2010. Bij welke club speelde hij tussentijds?

FC Twente greep in 1974 net naast het kampioenschap. Wie pakte dat jaar de titel?

Martin Jol droeg tussen 1979 en 1982 het shirt van FC Twente. Van welke Engelse club was hij geen trainer?

Epi Drost groeide uit tot ‘Mister FC Twente’ Bij welke club begon hij zijn carrière?

Blaise Nkufo vertrok in 2010 bij FC Twente. Bij welke club tekende hij?

Huidig Ajax-trainer Erik ten Hag speelde drie periodes bij FC Twente. Bij welke club speelde hij in de jeugd?

Manuel Sánchez Torres werd geboren in Spanje, maar maakte vooral furore bij FC Twente. Bij welke Spaanse club stond hij onder contract?

FC Twente beleefde vorig seizoen een bijzonder seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Bij welke uitwedstrijd reisten ruim 1400 Tukkers FC Twente achterna?

In februari 2011 wint FC Twente in Moskou met 2-0 bij een gevoelstemperatuur van -18 graden Celsius. Tegen welke tegenstander?

In het seizoen 2012/2013 overleefde FC Twente vier voorrondes in de Europa League. Tegen welke club speelden de Tukkers niet in de voorronde?

Namens welke club debuteerde Peter Wisgerhof in het betaalde voetbal?

Oud-FC Twentetrainer Gertjan Verbeek pakte onlangs de beker in Australie. Met welke club deed hij dat?

Ronde 2: De Wereld van Wout In 2008/2009 verloor FC Twente de bekerfinale van SC Heerenveen. Wie was er trainer bij de Friezen?

Theo Janssen scoorde in 2010/2011 met een fabelachtige stift thuis tegen PSV. Welke doelman verschalkte hij?

In welk seizoen was Fred Rutten trainer van Schalke 04?

Welk rugnummer droeg Bryan Ruiz in het kampioensjaar van FC Twente?

Wie mist er in dit rijtje? Hans Meyer, Fred Rutten, John van ‘t Schip, ….., Rini Coolen.

In 2012 won FC Twente thuis met 3-0 van AZ. Wie pakten er namens AZ in dezelfde minuut rood?

In 2011 maakte Peter Wisgerhof een legendarische schwalbe tegen Ajax in de Johan Cruijff Schaal. Wie maakte ‘de overtreding’?

Enes Ünal groeide uit tot een sensatie bij FC Twente in het seizoen 2016/2017. Hoeveel competitietreffers maakte hij dat seizoen?

Wie was geen speler én trainer van FC Twente?

In het seizoen 2001/2002 kroonde Jack de Gier zich tot clubtopscorer van FC Twente. Hoeveel goals maakte hij dat seizoen?

FC Twente verloor de halve finale van de beker in 2014/2015 van PEC Zwolle na strafschoppen. Het duel eindigde in 1-1. Wie scoorde er voor PEC Zwolle?

FC Twente degradeerde in 1983 als nummer zestien uit eredivisie. Welke club eindigde dat jaar niet onder de Tukkers?

FC Twente heeft sinds 1972 het record van minste tegendoelpunten in één seizoen op naam staan. Hoeveel treffers moesten de Tukkers dat jaar incasseren?

In 2003/2004 de bekerfinale van FC Utrecht met 1-0. Wie maakte het enige doelpunt?

Wout Brama maakte in 2009 tegen Paraguay zijn debuut in het Nederlands elftal. Voor wie kwam hij in het veld?

Ronde 3: Diep Graven Blaise Nkufo is sinds 2009 topscorer aller tijden van FC Twente. Wie was zijn voorganger?

Wie speelde er NIET voor zowel FC Twente als Roda JC?

Ruilhandel. In 2012 kwam Jerson Cabral van Feyenoord naar FC Twente. Wie bewandelde de omgekeerde route?

In 2009 kwam Nashat Akram, de Beckham van Azië, naar FC Twente. Hoeveel competitieduels speelde hij voor FC Twente?

Sander Boschker speelde in totaal 562 competitiewedstrijden voor FC Twente. Hoe oud was hij toen hij stopte?

FC Twente won in 2001 de KNVB Beker, door PSV na strafschoppen te verslaan. Wie miste NIET namens FC Twente?

Wie is de jongste debutant aller tijden van FC Twente?

Wie is deze oud-speler van FC Twente?

Wie maakte het eerste competitiedoelpunt ooit voor FC Twente?

FC Twente-icoon Sander Boschker maakt op 39-jarige leeftijd zijn debuut in het Nederlands elftal. Welk land was de tegenstander?

Friedrich Donenfeld was de eerste trainer van FC Twente. Uit welk land kwam hij?

Wie droeg als speler van FC Twente het vaakst het shirt van het Nederlands elftal?

Eddy ‘de Keu’ Achterberg speelde van 1967 tot 1977 voor FC Twente. In welke stad werd hij geboren?

Welke van deze oud-FC Twente-spelers zijn geen broers van elkaar?

De wedstrijd tussen RKC en FC Twente in het seizoen 1990/91 ging de boeken in als het meest doelpuntrijke gelijkspel in de geschiedenis van de eredivisie. Wat was de uitslag?

FINALERONDE Luke Wilkshire speelde naast FC Twente voor nog een Nederlandse club. Welke?

FC Twente knikkerde in het degradatiejaar Ajax uit de KNVB-beker. Wie miste de beslissende strafschop namens de Amsterdammers?

Voor welke Engelse club speelde Jan Vennegoor of Hesselink?

FC Twente won in 2011 spectaculair de bekerfinale van Ajax. Wout Brama scoorde de 2-1. Wie hadden er toen al gescoord voor Ajax?

FC Twente bereikte in 2010/2011 de kwartfinale van de Europa League. Tegen wie strandde FC Twente?