Jaar langer nodig voor bodemsanering gasput De Krim

De sanering van de vervuilde bodem bij de gaswinlocatie aan de Tweede Blokweg bij De Krim duurt langer dan aanvankelijk werd verwacht. In 2016 ging de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) er nog van uit dat de bodemsanering twee jaar zou duren, maar die inschatting blijkt te krap. Deskundigen van de NAM gaan er nu van uit dat de bodem eind dit jaar schoon is, een jaar later dan eerder werd aangenomen dus.

In het voorjaar van 2016 bleek uit gegevens van de provincie Overijssel dat de NAM noodzakelijke bodemsaneringen niet overal goed had uitgevoerd. Bijna twintig van de ruim dertig Overijsselse locaties waar gaswinning en afvalwaterinjecties waren (of worden) uitgevoerd, bleken nog zodanig vervuild dat de sanering moest worden vervolgd of opgepakt. Dat was onder meer het geval op de locatie Tweede Blokweg bij De Krim, waar gas werd gewonnen en nog gas wordt behandeld en gezuiverd.

Grondwater

In 1997 was hier al een sanering begonnen, maar bijna twintig jaar later bleek de grond en het grondwater binnen de hekken nog steeds verontreinigd. De grondwater-verontreiniging bevond zich ook buiten de locatie. ‘Een zware vorm van milieuschade’ noemde NAM-woordvoerder Kirsten Smit die vervuiling in de Stentor van 19 december 2016. Het zou gaan om ‘oude vervuiling’ die in de jaren tachtig bij de gaswinning is ontstaan. ,,Barium en minerale olie, dat zie je vaker bij oude gaswinlocaties’’, legt NAM-woordvoerder Ewoud Nyssingh uit. ,,In 2014 is al vervuilde grond ontgraven. De sanering is in november 2016 begonnen. De zuiveringsinstallatie moest het grondwater reinigen op 12 tot 18 meter diepte en de lucht zuiveren. Eind van dit jaar moet de sanering klaar zijn.’’

