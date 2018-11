Jackelien verruilt 'reservebank’ voor vuilstort Moderna en groeit van zelfvertrouwen

Jackelien Schoemaker trekt het vuile wasgoed van hotels en sauna's uit een rek en gooit ze op een rolband. Stuk voor stuk worden de lakens afgevoerd om in de grote wasmachines van Moderna Textielservice in Hardenberg gewassen te worden. Na een intensief bedrijfsproces gaat het netjes opgevouwen en opgestapeld terug naar een van de vele klanten dat het concern bedient.

Zwaar

Werken op de vuilsorteerafdeling van een van de grootste textielservicebedrijven van het land is fysiek zwaar werk. Toch kan Jackelien Schoemaker (42) haar geluk niet op. In 2014 zat ze nog thuis en ging ze gebukt onder zware overspannenheid en depressiviteit. Die klachten zijn nu weg. Dankzij haar stap naar de gemeente Hardenberg, die haar aan een werktraject bij Moderna hielp.

Het Hardenbergse bedrijf heeft recent een samenwerkingscontract met de gemeenten Hardenberg en Coevorden voor begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verlengd. Mensen zoals Jackelien Schoemaker.

Noaberschap

Moderna investeert in de begeleiding van deze doelgroep en van statushouders. Maatschappelijke betrokkenheid speelt daarbij een rol, zo zegt de marketingmedewerkster Renate Eggengoor. Zeventig procent van de werknemers komen uit Hardenberg of directe omgeving. Het familiebedrijf heeft het noaberschap hoog in het vaandel staan, zegt ook jobcoach Jan Kees Bennink. Daarnaast speelt de aangetrokken economie mee. Het bedrijf floreert en verwerkte dit jaar een wasrecord aan platgoed en bedrijfskleding. Het kan dus best wat nieuw personeel gebruiken.

Sinds 2014 heeft Moderna zo’n 140 kandidaten vanuit de gemeente Coevorden en Hardenberg geholpen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Daarvan wisten 35 een vast contract te bemachtigen. Daarnaast is er een aantal statushouders die het team versterken. Voor sommige werknemers ontvangt Moderna een vergoeding van de gemeenten of het UWV in de vorm van een loonkostensubsidie of jobcoachvergoeding.

Ik ben Harrie

Jan Kees Bennink volgde speciaal voor de begeleiding van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een Ik ben Harrie-opleiding. Vakbond CNV en Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg, hebben die cursus opgezet voor een optimale ondersteuning op de werkvloer van mensen met een arbeidsbeperking. Doel is de kans op succesvol participeren op de werkvloer aanzienlijk te verhogen. ,,Harrie staat voor hulpvaardig, alert, rustig, realistisch, informatief, instructie en eerlijk. Het zijn de kwaliteiten die de trainer moet hebben voor een goede begeleiding.’’

Bennink zegt veel aan de training te hebben gehad. Hij zag al veel mensen van diverse pluimage aan zich voor bij trekken. Iedereen heeft weer een andere werk begeleiding nodig. Zo zag hij een werknemer die absoluut niet gewend was in een team te werken, iemand die het vertrouwen in zijn kunnen was verloren doordat hij in de economische crisis drie keer met een failliete werkgever te maken had, mensen met gezondheidsproblemen die geen kans krijgen aan het werk te komen omdat werkgevers bang zijn dat er veel tijd gaat zitten in revalidatie of bang zijn dat ze ziek blijven, mensen ook met een burn out.

Ook Jackelien Schoemaker kende in het begin haar ups and downs. Maar ze werkte zich op tot een betrokken en betrouwbare medewerker. De vele snipperuren die ze nu nog heeft staan, zeggen wat dat betreft wel genoeg. Ze is liever aan het werk dan dat ze thuis is. Vanaf januari kan ze bij Moderna aan de slag met een vast contract van 36 uur. ,,Laat mij maar bezig zijn. Zo kan ik mijn zinnen verzetten. Je gaat dan niet malen.’’ Het gaat nu heel goed met haar, ook dankzij het werk dat structuur aan haar dag geeft ,,Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen. Dat komt doordat je er weer bijhoort. Thuis zit je op de reservebank, hier doe je weer mee en word je gezien.’’

PM Bearings

De gemeente Hardenberg heeft niet alleen een samenwerkingsverband met Moderna voor het plaatsen van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat heeft ze ook met PM Bearings in Dedemsvaart, een wereldspeler op gebied van technische materialen voor de industrie, en een aantal kleinere bedrijven.

Dit jaar (t/m oktober) zijn in Hardenberg in totaal 418 mensen uitgestroomd uit een uitkeringssituatie. Het gaat dan niet alleen om proefplaatsing bij een bedrijf, maar ook om scholing en regulier werk.

Jan Kees Bennink (begeleider) en Jackelien Schoemaker.

Moderna Textielservice is een landelijk opererend familiebedrijf dat in 1964 werd opgericht. Het bedrijf biedt producten op het gebied van bedrijfskleding, horecalinnen, schoonloopmatten en heeft sinds 1,5 jaar een eigen facilitaire groothandel.

De Veiligheidsregio’s zijn een van de grootste opdrachtgevers van het Hardenbergse bedrijf. De reflecterende groen-gele kleding van ambulancepersoneel wordt er gereinigd. Een groot aandeel van de kleding die er gestoomd wordt komt van particulieren.

Het concern heeft na een brand in 2013 een nieuw pand laten bouwen. Met vierhonderd medewerkers is het bedrijf een belangrijke werkgever in de regio Hardenberg.