Jacobs is gestopt met omstreden grindwasserij bij Balkbrug

Corona sluipt verpleeg- en verzorghui­zen in het Vechtdal binnen, maar hoe en hoeveel wordt niet gemeld

11 april De aantallen coronapatiënten in verpleeg- en verzorgingshuizen in het algemeen en in het Vechtdal lopen op, hoewel dat niet altijd door die instellingen gemeld wordt. In Rosengaerde in Dalfsen overleed de afgelopen weken op zijn minst één bewoner met verschijnselen van het virus, bracht die organisatie nu toch zelf naar buiten. Maar ook in 't Welgelegen in Gramsbergen waart corona rond. De gesloten afdeling is ontruimd.