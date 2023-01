Jacobs moest grindwasserij bij De Pol stoppen, maar krijgt tijd voor verhuizing naar Balkbrug

Dominee Jan Slomp (90) uit Heemse koesterde daadkracht van zijn vader: ‘Verzet niet kleineren’

Op 90-jarige leeftijd is de in Heemse geboren dominee Jan Slomp overleden. Hij is de zoon van Frits Slomp alias Frits de Zwerver, die zich als predikant van de gereformeerde kerk in Heemse verzette tegen de Duitse bezetting. Zijn in 1932 geboren zoon Jan maakte aan den lijve de gevolgen van dit verzetswerk mee en moest als jongen onderduiken. Hij vertelde vaak over zijn ervaringen, bijvoorbeeld aan leerlingen van de Heemser basisscholen.

2 januari