Jan S. werd eerder vrijgesproken, maar krijgt alsnog 9 jaar cel voor doodsteken buurman in Dedemsvaart

Video Nieuwe prikloca­tie Hardenberg is er klaar voor, maar code rood zit mogelijk tegen

7 februari In de Evenementenhal van Hardenberg is zaterdagochtend de tweede vaccinatielocatie in de GGD IJsselland-regio geopend. Vanaf maandag kan het publiek er terecht voor een prik die hen beschermt tegen corona. Maar de voorspelde hevige sneeuwval gooit mogelijk roet in het eten.