‘Jarig’ Slagharen opent attracties weer en is klaar voor de eerste bezoekers

Een medewerker komt general manager Dave Storm van Attractie- & Vakantiepark Slagharen deze middag op een verder compleet leeg terrein tegemoet lopen. ,,Hé, dat is lang geleden’’, roept de directeur enthousiast. Duidelijk is dat hij en zijn medewerkers staan te popelen. Want waar de oorspronkelijke opening voor dit jaar bij Slagharen was gepland voor 27 maart, is dit eind mei geworden. ,,Iedereen kijkt ernaar uit, we zijn er klaar voor’’, zegt Storm tevreden.